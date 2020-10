porto di Palermo

Riqualificazione cantiere navale e porto di Palermo, in arrivo 106,5 milioni di investimenti

Pubblicato decreto Mit per 106,5 milioni di investimenti per il rilancio del cantiere navale e la riqualificazione del porto di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2020 - 13:26:33 Letto 419 volte

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si conferma il fantastico risultato per la città di Palermo che sono orgoglioso di aver ottenuto in sinergia istituzionale col Presidente dell'autorità portuale, Pasqualino Monti: 106,5 milioni di investimenti per il rilancio del cantiere navale e per la riqualificazione del molo trapezoidale tra il castello a mare e la Cala. Queste risorse verranno immediatamente utilizzate, anche considerando il limite previsto di un obbligazione giuridicamente vincolante entro 18 mesi dal decreto. Sono convinto che procederemo spediti, dando nuove prospettive produttive e occupazionali al cantiere navale, riqualificando un'area importante per la città e garantendo una boccata d'ossigeno all'economia grazie a questi lavori pubblici”.

Lo scrive su Facebook il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica.

