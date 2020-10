dipendenti regionali

Riqualificazione dipendenti regionali, Alaimo: ''Bene apertura Musumeci''

''Accolgo favorevolmente l'apertura del Presidente Musumeci ad una riqualificazione del personale della Regione Siciliana''', dichiara la deputata Roberta Alaimo del M5S.

“Accolgo favorevolmente l’apertura del Presidente Musumeci ad una riqualificazione del personale della Regione Siciliana”. Lo dichiara la deputata Roberta Alaimo del Movimento 5 Stelle.



“Le precedenti dichiarazioni del Presidente - spiega Alaimo - che additava ben il 70% dei suoi dipendenti come nullafacenti cozzava, in effetti, con la documentazione da lui sottoscritta e pubblicata su Amministrazione Trasparente, nel Sito Ufficiale della Regione Siciliana. Gli obiettivi raggiunti per esempio sia sulla formazione del personale sia sulla modernizzazione dei servizi e digitalizzazione erano stati massimi. È noto, infatti, che i dipendenti inquadrati in categorie basse svolgono ad oggi mansioni superiori”



“Ho provveduto, insieme alla collega Valentina D’Orso, alla richiesta di pubblicazione della Relazione della Performance 2019, che andava presentata, validata dall’OIV e pubblicata già nel mese di giugno 2020. La trasparenza permette ai cittadini di avere un quadro chiaro dell’organizzazione e dell’operato della macchina amministrativa. Proprio in merito a questi punti sto lavorando ad una proposta di legge sia per rendere autonomi gli Organismi Indipendenti di Valutazione che per l’imposizione del rispetto delle tempistiche nella redazione e pubblicazione dei vari atti relativi alla valutazione della performance” ha concluso l’esponente M5S.

