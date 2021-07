meteo

Rischio incendi e ondate di calore, allerta rossa straordinaria per tutta la Sicilia fino al 6 agosto

Avviso straordinario per rischio incendi e ondate di calore per tutta la Sicilia, fino al 6 agosto.

Pubblicata il: 30/07/2021

La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso straordinario per rischio incendi e ondate di calore: per tutti i territori dell’Isola, fino al 6 agosto, sono previste, per il rischio incendi, PERICOLOSITÀ ALTA o MEDIA e, pertanto, livelli di allerta di ATTENZIONE (allerta rossa) o di PREALLERTA (allerta arancione), con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo) per le giornate del 31 luglio e 1 agosto, con temperature percepite fino a 39 gradi.

