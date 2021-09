rischio incendi

Rischio incendi in Sicilia: diramata allerta rossa per Palermo

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un avviso di pericolosità ''ALTA'' per rischio incendi per domani 17 settembre.

Pubblicata il: 16/09/2021

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso oggi un avviso - valido dalle 0.00 del 17 settembre e per le successive 24 ore - con il quale segnala, per la provincia di Palermo, una pericolosità "ALTA" per rischio incendi (livello massimo di allerta: "ATTENZIONE" - colore rosso).

