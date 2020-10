nuovo Dpcm

Ristorazione e bar in Sicilia, Sindaco De Luca: ''Facciamo valere il nostro Statuto Speciale per chiudere alle ore 24''

''È giunto il momento di usare il nostro Statuto speciale, la soluzione: chiudere alle ore 24 piuttosto che alle 18 è a portata di mano'', afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca.

“È giunto il momento di usare il nostro Statuto speciale, che ci pone in una condizione di autonomia non solo per quelli che sono i privilegi ma per quelle che sono le prerogative che la Sicilia deve saper rappresentare e utilizzare a cospetto dello Stato centrale. Ribadisco che la nostra Regione è uno Stato nello Stato. Forse chi è al Governo dimentica troppo spesso questo dato di fatto. Pertanto, rispetto al settore della ristorazione, delle pasticcerie, dei bar e servizi affini, la soluzione per chiudere alle ore 24 piuttosto che alle 18 è a portata di mano e con il buonsenso e la sinergia istituzionale, le soluzioni si trovano, basta volerlo”. Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca che per l’occasione annuncia una diretta streaming dalla sua pagina Facebook, De Luca Sindaco di Messina, oggi a partire dalle ore 19:00, per spiegare al meglio le proposte attuative.

