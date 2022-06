corteo storico

Rivive nel ventennale il Corteo Storico ''Trabia e i Lanza''

Il corteo storico trae origine dalla ricostruzione della storia di Trabia, per molti versi legata alla nobile e famosa famiglia Lanza, la cui casata principale è proprio quella dei Lanza Branciforte di Trabia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/06/2022 - 10:01:11 Letto 824 volte

Il corteo storico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia trae origine dalla ricostruzione della storia di Trabia, per molti versi legata alla nobile e famosa famiglia Lanza, la cui casata principale è proprio quella dei Lanza Branciforte di Trabia.

La prima edizione del Corteo è datata 2 giugno 2002. Da allora, fatta eccezione per il 2020 e il 2021, a causa della pandemia, si è ripetuto ogni anno, giungendo quest’anno al ventesimo anniversario dal suo inizio.

Caratteristica della manifestazione è sempre stato il coinvolgimento dell’intera comunità: istituzioni, famiglie, imprese. I costumi, cuciti da sarte locali su bozzetti disegnati dal coreografo e scenografo prof. Walter Lombardo, sono perfettamente aderenti alle diverse epoche storiche rappresentate e da allora vengono conservati presso l’IC “Giovanni XXIII”, sotto la diretta responsabilità del Dirigente Scolastico, costituendo un patrimonio inestimabile per quantità (più di 100 costumi con relativi accessori) e ricchezza dei tessuti utilizzati.

Proprio per questo, in occasione del ventennale, la scuola ha deciso di esporre in una mostra, che ripercorra tutte le epoche storiche dalla fondazione di Trabia al Novecento, 26 dei costumi di proprietà della scuola.

Una tavola rotonda e uno spettacolo teatrale in cui rivivranno la storia di Trabia e alcuni dei costumi storici della collezione di proprietà dell’Istituto, completeranno le manifestazioni collegate alla celebrazione del ventennale, che hanno ricevuto il patrocinio dell’Assessorato ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana e la collaborazione di BCsicilia.

Si inizia martedì 7 Giugno 2022 alle ore 17,00 presso la sede Centrale IC “Giovanni XXIII” con l’inaugurazione della mostra di costumi “Trabia e i Lanza” a cura dei professori Pino Amenta, Mariella Clemente, Salvatore D’Anna, Anna Di Vittorio, Salvatore Lo Nero, Anna Russitano, Ignazia Sanfilippo, Rosetta Sanfilippo e Mimma Scafidi. Coordinamento e supervisione prof. Walter Lombardo. Si prosegue alle ore 17,30 con la tavola rotonda “Trabia e i Lanza… vent’anni dopo. Guardare alle radici per progettare il futuro”. Sono previsti gli interventi di Alberto Samonà, Assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana, Roberto Incardona, Presidente BCsicilia Trabia, Pasquale Bova, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia a.s. 2001/02 e Walter Lombardo, ideatore e promotore corteo storico “Trabia e i Lanza”, Rosa Vitale, Referente Associazione culturale CRAL Istruzione e Formazione, Giusy Aglieri Rinella, Presidente Pro Loco di Trabia. Coordina i lavori Giusi Conti, Dirigente scolastica IC “Giovanni XXIII” di Trabia. Invece giovedì 9 Giugno alle ore 18,30 presso il plesso “Capuana” spettacolo teatrale “Alla Corte dei Lanza” di Francesco Romengo, tutor Mimma Scafidi, in collaborazione di Erika Genovese e Serena Militano.

La mostra sarà visitabile fino alla metà del mese di luglio, previo appuntamento al numero fisso della sede centrale dell’IC “Giovanni XXIII”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!