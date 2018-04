viabilità

Rivoluzione del traffico a Palermo, chiusa una parte di Via Roma

Per otto mesi la viabilità nel centro della città sarà completamente rivoluzionata...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 09:13:33 Letto 482 volte

Rivoluzione del traffico. Per otto mesi la viabilità nel centro della città sarà completamente rivoluzionata. Fra i cantieri dell’anello ferroviario in via Emerico Amari e in piazza Castelnuovo e quelli del collettore fognario in via Roma gli automobilisti dovranno fare i conti con una serie di deviazioni e nuovi percorsi non sempre agevoli. Per aggirare le transenne bisognerà transitare su stradine normalmente utilizzate dai residenti, insomma da oggi iniziano i veri problemi per tanti automobilisti palermitani. Il Comune infatti ha disposto lo stop alle auto in via Roma, ad angolo con via Cavour, a causa dei lavori al collettore fognario. Uno stop che manderà in tilt il traffico e soprattutto tanti automobilisti che dovranno quindi stravolgere il loro percorso quotidiano.

I lavori di questa fase 1 dureranno almeno tre mesi, quindi fino al tre luglio. Una volta completata questa fase, l’impresa dovrà effettuare lo scavo vero e proprio del microtunnel necessario per poter installare le nuove condutture fognarie. Disagi anche in Via Amari, Via Mariano Stabile e tutte le zone limitrofe. Già da questa mattina la parte alta di Via Roma è chiusa, con gli operai della Sikelia già a lavoro per il posizionamento delle transenne. Sarà una primavera di fuoco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!