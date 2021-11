Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Roberto Gueli nuovo Presidente Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Si è insediato il nuovo Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia.

di Miranda Arena | Pubblicata il: 14/11/2021 - 16:02:51 Letto 490 volte

Si è insediato il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Nel corso della seduta si è proceduto alle elezioni delle cariche del direttivo. È stato eletto presidente il palermitano Roberto Gueli, attualmente vicedirettore nazionale della Tgr Rai, vicepresidente Salvatore Li Castri, Daniele Ditta segretario, Salvo Di Salvo tesoriere, Vittorio Corradino presidente del collegio dei Revisori dei conti.

“Sono tante le sfide da affrontare – dice Gueli – perché il mondo del giornalismo in questi ultimi tempi sta attraversando una crisi profonda, fatta di precarietà, crisi dell’editoria, contrasto alla fake news, formazione professionale, querele temerarie. Tutte tematiche alle quali siamo chiamati a lavorare sin da subito”.

Arrivano le congratulazioni delle autorità per il lavoro che il neo presidente dovrà affrontare. “Auguri di buon lavoro e complimenti al nuovo vertice dell’Odg di Sicilia - dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. - Al presidente Roberto Gueli, del quale ho potuto apprezzare la passione professionale, voglio assicurare la piena disponibilità del governo regionale a collaborare con la categoria, chiamata mai come ora a svolgere un ruolo di grande responsabilità nell’informazione e nella comunicazione”.

Un messaggio anche dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Complimenti per il suo nuovo incarico a Roberto Gueli che sono sicuro saprà affrontare con grande professionalità, in un momento molto delicato per questa professione. Colgo l’occasione per ringraziare l’ex presidente Giulio Francese per il lavoro svolto in questi anni a tutela della categoria”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!