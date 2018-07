anniversario rocco chinnici

Rocco Chinnici, 35 anni fa il vile assassinio. Le commemorazioni di domenica 29 luglio

I Comuni di Palermo, Misilmeri e Partanna ricordano il giudice barbaramente ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, insieme ai carabinieri Trapassi e Bartolotta e al portiere dello stabile dove abitava, Stefano Li Sacchi

27/07/2018

Domenica 29 luglio a Palermo non sarà un giorno come gli altri: ancora una volta tornerà nella memoria, più vivo che mai e indelebile nel tempo, il ricordo del giudice Rocco Chinnici, barbaramente assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983. Sarà il 35° anniversario della sua scomparsa.

L'Arma dei carabinieri renderà onore al giudice e alle altre vittime del vile attentato mafioso: alle 9,30 di domenica, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, verrà deposta una corona d'alloro nel luogo dell'eccidio e dell'abitazione del giudice, in via Pipitone Federico, per non dimenticare il tragico momento in cui la Fiat 126 verde imbottita di esplosivo saltò in aria provocando la morte di Chinnici, dei carabinieri di scorta Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e del portiere dello stabile Stefano Li Sacchi. Poi, alle ore 10, sarà celebrata una messa nella chiesa di S. Giacomo dei Militari, ubicata all’interno della caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Manifestazioni commemorative anche a Misilmeri (PA), luogo di nascita di Rocco Chinnici: alle ore 17,30, nella piazza che porta il suo nome, sarà deposta una corona d’alloro al cippo in suo onore.

Infine, Chinnici verrà ricordato anche nel comune di Partanna, nel trapanese, dove fu pretore dal 1954 al 1966. Alle 19 sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo dedicato al giudice, in piazza Umberto I, mentre alle 21 presso la Corte del Castello Grifeo verrà proiettato il film Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte, prodotto da Rai Fiction e tratto dal libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte, scritto dalla figlia del giudice, Caterina Chinnici.

