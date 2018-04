Rock 10eLode 2018

Arriva una nuova sfida musicale tra i licei palermitani con l’undicesima edizione del Rock10elode che si svolgerà il 10 maggio ai Cantieri alla Zisa, con l’intento di continuare l’attività di promozione a sostegno dei giovani artisti di Palermo e della Sicilia. Un progetto che dal 2006 vuole valorizzare la creatività musicale tra i giovani studenti che frequentano le Scuole Superiori della Sicilia.

Ideato e promosso da Gianni e Fabrizio Zichichi, il concorso è rivolto ai gruppi musicali che si sono formati all’interno degli istituti secondari di secondo grado di Palermo e Provincia e a cantautori ed interpreti che frequentano i medesimi corsi scolastici. “Ogni anno sono davvero tanti i giovani siciliani che pur possedendo grande sensibilità e doti artistiche non riescono ad esprimersi per mancanza di spazi e opportunità. – dice Gianni Zichichi, organizzatore storico del progetto – Rock10elode è sempre stato una specie di “incubatore di talenti”. Basta ricordare i musicisti che si sono esibiti e in alcuni casi formati durante le scorse edizioni del progetto, come Valerio Panzavecchia, metà del duo The Heron Temple, adesso al lavoro sul primo album dopo aver fatto parte dei talenti scelti da Manuel Agnelli degli Afterhours a X Factor 11; il Duo Surreale, formato da Alessio Arena e Giuseppe La Grutta, finalisti al Premio Donida di Milano nel 2016, o ancora Beatrice Visconti, che durante la nona edizione di Rock10elode incontrò i produttori del brano portato a Sanremo Giovani nel corso di quello stesso anno”.

Per partecipare all'undicesima edizione del contest occorre inviare entro il 3 maggio attraverso mail un brano inedito in formato digitale (mp3 o link YouTube) all’indirizzo selezione@rock10elode.org. Al brano occorre allegare la modulistica presente sul sito web di Rock10elode. La partecipazione è completamente gratuita e il primo classificato del contest parteciperà a Milano in qualità di ospite alla serata finale della terza edizione di Campusband, il concorso nazionale rivolto agli studenti con la passione per la musica, promosso dalla Siae in collaborazione con Mario Lavezzi (cantautore, produttore e chitarrista), Franco Mussida (ex chitarrista della PFM), RTL 102.5, Corriere della Sera/Vivi Milano e Comune di Milano.

Sempre al primo classificato è data l’opportunità di registrare un brano originale in uno studio professionale (il Mind Rec di Palermo). Il secondo classificato potrà invece partecipare gratuitamente a un’edizione di #CanzonInCantiere (il progetto in cui esperti del settore musicale e diplomati al Cet di Mogol seguono i talenti durante la composizione, l’arrangiamento e la produzione di un brano originale), mentre un ultimo premio speciale sarà assegnato al miglior testo da una giuria composta da giornalisti.

