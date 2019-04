Rapporti internazionali

Roma, sindaco Orlando ricevuto dall'Ambasciatore cinese Li Ruiyu

Il sindaco Leoluca Orlando è stato ricevuto a Roma dall'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, S.E. Li Ruiyu dopo la visita del Presidente Xi Jinping nella nostra città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2019 - 17:05:53 Letto 374 volte

Il sindaco Leoluca Orlando è stato ricevuto a Roma dall'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, S.E. Li Ruiyu dopo la visita del Presidente Xi Jinping nella nostra città.

L'ambasciatore ha ringraziato il sindaco per l'accoglienza rivolta al Presidente cinese ed ha confermato apprezzamento per lo sviluppo delle relazioni internazionali ed interesse per la collaborazione con la città di Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!