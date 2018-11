Borgo dei Borghi

Rush finale al Borgo dei Borghi, La Grande Sfida. Montalbano Elicona spera nel successo

Al Borgo dei Borghi siamo al rush finale e Montalbano Elicona spera di bissare il successo del 2015. E sabato 24 la finalissima in diretta su Rai 3.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2018 - 09:54:32 Letto 378 volte

Al Borgo dei Borghi siamo al rush finale e Montalbano Elicona spera di bissare il successo del 2015. E sabato 24 la finalissima in diretta su Rai 3 alle ore 21,40. Il Sindaco Filippo Taranto e l'incaricato alla promozione Antonino Sapienza al grido “Vota Montalbano, vince la Sicilia!” confidano nel grande interesse e nell’affetto della cittadinanza siciliana nei confronti del Borgo tirrenico.

Attualmente in corso, in queste settimane la campagna promozionale e mediatica della partecipazione di Montalbano Elicona alla competizione "Il Borgo dei Borghi", è stata davvero imponente ed entusiasmante. Coordinata dal Sindaco Filippo Taranto e dall'incaricato alla promozione turistica e social Antonino Sapienza e svolta, come preannunciato, principalmente dalla pagina Facebook ufficiale Montalbano Elicona – Borgo dei Borghi nella quale quotidianamente sono stati postati, adottando strategie di “social media” e “web marketing”, contributi e contenuti di qualità inerenti al voto con l’intento di coinvolgere i fan, e che hanno registrato migliaia di visualizzazioni, interazioni e condivisioni. Nel dettaglio quasi un milione di visualizzazioni ed oltre 80 mila interazioni che si auspica possano tramutarsi in voti utili.

Un ulteriore sostegno mediatico è stato fornito in questi ultimi giorni dal Sindaco della Città Metropolitana Cateno De Luca che con un post nativo sulla pagina ufficiale ha invitato tutti ad unirsi e votare Montalbano Elicona. E poi centinaia di condivisioni delle entità di settore come le Pro Loco, e numerosi Comuni vicini, tra i quali Castroreale (nella scorsa edizione arrivato 2°) con il quale è stato intrapreso un virtuoso percorso turistico condiviso. In questi giorni sarà inoltre realizzato e pubblicato un video promozionale che servirà per le ultime battute di campagna promozionale.

Si invita tutta cittadinanza siciliana a votare in massa Montalbano Elicona perchè è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, ricco di storia ed arte, detiene una bellezza unica nel suo genere. Dallo straordinario fascino fiabesco dei luoghi storici come il Castello Svevo Aragonese, totalmente restaurato e riportato all’antico splendore, al Borgo Medievale, alla parte naturalistica dell’Argimusco (candidato a Patrimonio dell’Umanità), all’incantevole Bosco di Malabotta, ed infine alle esclusive prelibatezze dell’enogastronomia riconosciute in tutto il mondo.

L’eventuale vittoria di Montalbano Elicona andrebbe a favorire non solo lo sviluppo del Borgo ma la crescita di tutto il territorio della Sicilia orientale, le reti tra i Borghi, l’interazione dallo Jonio al Tirreno con le big destination come Taormina, l’Etna a sud e le Isole Eolie a Nord, nonché gli scambi di flussi turistici con le principali Città siciliane.

Link di votazione: http://rai.it/borgodeiborghi/

Scegli gruppo B. VOTA MONTALBANO ELICONA.

