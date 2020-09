Voli Milano-Palermo

Ryanair annuncia più voli tra Milano e Palermo

Ryanair ha annunciato ulteriori voli sulla sua rotta da Milano Malpensa a Palermo.

Pubblicata il: 03/09/2020

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato ulteriori voli sulla sua rotta da Milano Malpensa a Palermo, che opererà 17 voli settimanali a partire dal 16 settembre, come parte del proprio operativo per l’inverno 2020.

I consumatori italiani possono ora prenotare una vacanza invernale a Palermo fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l'equipaggio.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una vendita di posti con tariffe disponibili a partire da soli € 16,99 per i viaggiare fino a dicembre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (04 settembre), solo sul sito web Ryanair.com.

Chiara Ravara di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare l'aumento del servizio da Malpensa a Palermo che opera 17 voli settimanali, a partire dal 16 settembre come parte del nostro operativo invernale 2020. I clienti in Italia possono ora prenotare questi voli fino a marzo 2021.

Per celebrare questo, stiamo lanciando una vendita di posti con tariffe disponibili a soli € 16,99, per viaggi fino a dicembre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì (04 settembre). Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, i clienti dovrebbero accedere a www.ryanair.com ed evitare di perderle".

