Ryanair

Ryanair in Portogallo conferma lo sciopero per Pasqua

Il personale di bordo Ryanair, con sede in Portogallo, ha confermato martedý un preavviso di sciopero di tre giorni intorno a Pasqua, chiedendo che la compagnia aerea irlandese rispetti il diritto del lavoro portoghese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2018 - 15:25:19 Letto 419 volte

"Lo sciopero dell'equipaggio di cabina Ryanair programmato per il 29 marzo, 1 aprile e 4 viene mantenuto", ha detto in una dichiarazione l'Unione nazionale del personale di volo dell'aviazione civile (SNPVAC).

Un avviso di sciopero relativo alle circa 360 hostess e steward di Ryanair con sede in Portogallo è stato depositato alla fine di febbraio e, da allora, "le discussioni con la compagnia si sono rivelate infruttuose nella misura in cui Ryanair non è d'accordo ad applicare la legge portoghese. ", ha sostenuto il sindacato. "Purtroppo, Ryanair insiste nell'applicare la legge irlandese, il che è inaccettabile per noi", ha detto il leader sindacale Fernando Gandra all'AFP, citando come esempio l'applicazione di sanzioni per assenteismo ai dipendenti in congedo per malattia o pressione per aumentare le vendite a bordo. La compagnia aerea low-cost ha iniziato un inversione di tendenza a fine dicembre, iniziando a riconoscere i sindacati che affrontano la minaccia di attacchi storici da parte dei suoi piloti in Italia, Irlanda e Portogallo.

Queste minacce hanno aumentato la pressione su Ryanair, che era già stata colpita da una serie di cancellazioni di voli da settembre, incolpate dal management per un errore nella gestione degli orari delle vacanze per i piloti.

Gli italiani che hanno deciso di recarsi nel Portogallo devono controllare sul sito ufficiale lo stato del volo per restare indenni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!