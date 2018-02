animali

Sabato 10 febbraio appuntamento in Piazza Unità d'Italia dalle ore 10:00 alle ore 17:00 per la raccolta di viveri e farmaci per i nostri amici a quattro zampe.

Sabato 10 febbraio appuntamento in Piazza Unità d’Italia dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (no stop) per la raccolta di viveri e farmaci per i nostri amici a quattro zampe. L’evento è organizzato da il “Rifugio del Cane Abbandonato”.

“Anche a febbraio torniamo in piazza, le raccolte le facciamo ogni mese perché quello che raccogliamo basta solo per un periodo limitato di tempo, ogni giorno abbiamo dei costi fissi per il mantenimento dei cani e della struttura, come cibo, farmaci, bollette, o le emergenze, come visite o esami specialistici. Di sicuro noi non siamo in grado di affrontare tutto questo da soli, per questo ci rivolgiamo a voi augurandoci che vogliate continuare ad aiutarci, come avete sempre fatto, donando quello che potete! Anche solo una scatoletta o un euro ciascuno saranno importantissimi, tutti insieme possiamo fare tanto per questi animali!”.

Potete portare in dono ai nostri amici a 4 zampe:

Croccantini e scatolette di cibo umido per adulti;

Croccantini, scatolette di cibo umido per cuccioli;

Medicine (Allopurinolo 300 mg - Amoxicillina + Acido Clavulanico, 1gr - Bassado o Miraclin 100mg - Ceftriaxone 1gr - Spiramicina - Metronidazolo 250mg - Onsior 10, 20 e 40 - Stomorgyl 20 e Vermifughi per adulti e cuccioli);

Antiparassitari: collari per cani di taglia media e/o pipette;

Guinzagli, collari, pettorine ad H;

Detersivo per piatti, candeggina, sacchi neri grandi per i rifiuti, scope e palette per esterni, etc...

