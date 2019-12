corteo

Sabato corteo a Palermo contro lo sfruttamento degli animali

Sabato 14 dicembre, corteo di Rivoluzione Animalista contro lo sfruttamento criminale degli animali

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2019 - 12:22:28 Letto 400 volte

E’ tutto pronto, a Palermo, per il corteo organizzato per sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 12, dal partito politico “Rivoluzione Animalista”. A spiegare il significato della manifestazione è il segretario nazionale del partito, Gabriella Caramanica: “Quella che partirà da piazza Croci sarà una iniziativa molto importante e intende sensibilizzare la comunità siciliana sull’attuale sistema farcito di lucro, che coinvolge tanti animali innocenti, prede della criminalità e della illegalità. Dobbiamo restituire agli animali quella dignità e quel rispetto che l’essere umano ha tolto loro; dobbiamo far sì che finiscano crimini e maltrattamenti nei confronti degli animali e pretendiamo che le tutte le istituzioni si attivino al tal fine, attraverso il monitoraggio del territorio e l’applicazione della normativa vigente. Si tratta di una battaglia di civiltà, che deve coinvolgere tutte le istituzioni democratiche”, sottolinea il segretario nazionale, Gabriella Caramanica. Che, quindi, rivolge un accorato appello alla collettività di Palermo e del territorio siciliano: “Confidiamo nella partecipazione di numerosi cittadini. Se amate veramente gli animali, unitevi al nostro corteo per chiedere un cambiamento radicale e rivoluzionario di tutto il sistema. Rivoluzione Animalista non smetterà mai di operare a tutela e a difesa dei nostri amici animali”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!