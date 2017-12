libri

Sabato la presentazione del libro di Loretta Biundo ''Semplicemente Vite''

Sabato 9 dicembre alle ore 17.30 sarà presentato il romanzo ''Semplicemente Vite'' di Loretta Biundo, presso il caffè letterario ''Leggere è…''

Sabato 9 dicembre alle ore 17.30 sarà presentato il romanzo “Semplicemente Vite” di Loretta Biundo, presso il caffè letterario "Leggere è…" (via Francesco Crispi, 124 –Partinico).

Il libro di Loretta Biundo, edito da Edizioni ZAcco è un romanzo, ma anche un viaggio nel labirinto delle emozioni del vivere. Quel vivere attraverso il dolore che ciascuno, a modo proprio, urla, sviscera, analizza, metabolizza e trasforma in forza. Una forza inimmaginata che conduce al riscatto, al riappropriarsi della propria vita, sino a tornare ad esserne artefici e protagonisti. Questo accade a Michela ed Edoardo, i protagonisti di questo romanzo, le cui vite professionali abbracciano e contengono il dolore, il disagio e la disperazione di Igor, Liù e Agnese. Uomini e donne del nostro tempo, “incastrati” nel contesto societario in cui vivono ma da cui si staccano d’improvviso, per ragioni diverse, come se una forza superiore li strappasse dalla realtà scaraventandoli nel buio luminoso dell’irrealtà. Talora si macchieranno di colpe che devieranno il loro percorso, ma il loro destino sarà altro.

