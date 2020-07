Barbadoro

Sacrificò la vita per difendere Palermo dagli americani, l'omaggio di CasaPound a Barbadoro

CasaPound ha reso omaggio alla medaglia d'argento al valore militare Sergio Barbadoro, caduto il 22 luglio del '43 a portella della Paglia per difendere Palermo dall'invasione degli alleati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2020 - 11:30:52 Letto 369 volte

Una delegazione di CasaPound ha reso omaggio alla medaglia d’argento al valore militare Sergio Barbadoro, caduto il 22 luglio del “43 a portella della Paglia per difendere Palermo dall’invasione degli alleati.



“Abbiamo voluto omaggiare un eroe italiano che ha donato la propria vita alla giovane età di 22 anni per difendere il tricolore - afferma il movimento dalla tartaruga frecciata - riqualificando il cippo a lui dedicato in località portella della Paglia e ponendovi un omaggio floreale.

La figura di Sergio Barbadoro è un esempio di spirito di abnegazione nei confronti della propria Nazione, di amor di Patria – prosegue la nota – quello che spinse questo giovane sottotenente toscano a bloccare l’avanzata delle truppe alleate con uno sparuto manipolo di soldati e un solo pezzo di artiglieria pesante per ben 9 ore, senza recedere di un millimetro e infliggendo pesanti perdite al nemico fino al momento in cui trovò la morte.

Reputiamo necessario onorare e far riscoprire frammenti nascosti della nostra storia – conclude il movimento – anche per contrastare quei tentativi di decostruzione e manipolazione della cultura e della storia palermitani con cui personaggi di dubbia autorità vorrebbero cancellare la memoria dei nostri eroi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!