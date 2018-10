Mediterranea Saving Humans

Salpa da Palermo la nave Mare Jonio per testimoniare ciò che accade nel Mediterraneo

La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans sta lasciando il porto di Palermo, per testimoniare e denunciare, ciò che accade ogni giorno nel Mediterraneo centrale, che ha già portato alla morte di decine di migliaia di donne, uomini e bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/10/2018 - 17:25:01 Letto 322 volte

La nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans sta per lasciare il porto di Palermo, per testimoniare e denunciare, nel rispetto del diritto del mare e dei diritti umani, ciò che accade ogni giorno nel Mediterraneo centrale e che ha già portato alla morte di decine di migliaia di donne, uomini e bambini, la maggior parte in fuga dall'inferno libico. Queste vite contano, siamo in viaggio per loro e per la nostra umanità.

Gli auguri da parte di Sinistra Comune: "buon viaggio ai compagni di Mediterranea Saving Humans, che saranno impegnati in questa importante azione di presidio del nostro mare, che non vogliamo continui ad essere luogo di morte. Spetta a tutte e tutti noi, infatti, in mare e a terra, il compito di combattere contro la barbarie e l’odio dilaganti anche dentro le istituzioni attraverso pratiche solidali, impegnandoci concretamente affinché si ponga fine innanzi tutto alle morti in mare e ai respingimenti in Libia. Della Libia, proprio nella nostra città, si discuterà il 12 e il 13 novembre: anche in quella occasione daremo il nostro contributo per esprimere contrarietà alle politiche dei Governi colpevoli di un genocidio che deve fermarsi".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!