Salvini day a Catania, Orlando: ''Destra eversiva scambia tribunale per Papete''

Matteo Salvini sarà nell'aula del tribunale di Catania per l'udienza preliminare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2020 - 12:34:32 Letto 350 volte

"La manifestazione di domani a Catania, in pieno silenzio elettorale per le amministrative siciliane e per i ballottaggi nazionali, è conferma dello spirito eversivo che sempre più anima la destra italiana. Il tentativo di trasformare le aule del Tribunale in un improvvisato Papete è un fatto di estrema gravità. In Sicilia assume un sapore ancora più preoccupante, perché sempre e comunque, qui più che altrove gli attacchi alla Magistratura rischiano di lanciare messaggi inquietanti. A meno che non sia esattamente ciò Salvini vuole."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.

