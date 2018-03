sanitÓ

SanitÓ in sciopero il 23 marzo

Confermate le due ore di sciopero del personale del Servizio sanitario nazionale indetto per il 23 marzo.

Confermate le due ore di sciopero del personale del Servizio sanitario nazionale indetto per il 23 marzo dalla Fsi-Usae, Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione Usae, (confederazione con oltre 400mila associati in Italia con 18 strutture regionali e oltre 75 territoriali) che annuncia anche una manifestazione nazionale a Roma in piazza Santi Apostoli nel giorno della prima riunione parlamentare della 18a legislatura italiana. Saranno presenti le delegazioni dalla Sicilia.

A seguito della sottoscrizione con riserva dell’ipotesi di Ccnl di comparto, in cui sono state recepite solo una parte delle sue istanze, la Fsi-Usae ha inteso confermare lo sciopero di 2 (due) ore che sarà attuato all’inizio di ogni turno, indetto il 24 gennaio. La trattativa ha evidenziato che nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale ci sono una serie di criticità nella costruzione delle dinamiche economiche che – fa sintesi il Segretario Regionale Calogero Coniglio riprendendo le parole del Segretario Generale Adamo Bonazzi – necessitano di una ferma presa di posizione da parte dei lavoratori. Fsi-Usae ha sempre tenuto la barra a dritta sui diritti dei lavoratori, ha portato avanti sin dal 2010 una battaglia sul tema della rivalutazione degli stipendi con più scioperi sia contro i tagli operati con la spending review che contro lo scellerato accordo del 30.11.2016 intervenuto fra la Ministra Madia e Cgil, Cisl, Uil e successivamente dalla Confsal.

“Noi ci siamo sempre schierati contro le manovre finanziarie che hanno solo sfiorato i signori della politica ma hanno pesantemente intaccato gli stipendi dei lavoratori pubblici – sottolinea ancora il segretario – e non abbiamo firmato l’accordo che ha vincolato le risorse economiche poi messe a disposizione da Governo e Parlamento per gli aumenti contrattuali (85 euro medi pro capite), una cifra certamente insufficiente a garantire stipendi adeguati. Riteniamo quindi questa pre-intesa come quella di un contratto ponte, un contratto che giuridicamente durerà solo pochi mesi. La questione economica e professionale non può quindi considerarsi chiusa e lo sciopero ci sta tutto!”.

