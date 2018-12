Federfarma Palermo

Sanità, Roberto Tobia confermato per il terzo mandato presidente di Federfarma Palermo

Roberto Tobia, tesoriere nazionale di Federfarma, è stato confermato, per il terzo mandato, presidente di Federfarma Palermo.

Roberto Tobia, tesoriere nazionale di Federfarma, è stato confermato, per il terzo mandato, presidente di Federfarma Palermo. Confermati anche i vicepresidenti Maria Carmela Sorci, vicario, e Salvatore Cassisi, delegato delle farmacie rurali; nonché il segretario Ivan Tortorici e il tesoriere Riccardo Listro.

“Questo risultato – commenta Tobia – dimostra quanto la categoria condivida e sostenga la strada che finora abbiamo percorso in difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della rete delle farmacie territoriali dagli interessi del capitale delle multinazionali e dai possibili speculatori, per affermare il ruolo sociale della farmacia come pilastro indispensabile del Servizio sanitario nazionale”.

La prima iniziativa del nuovo mandato è una cena di beneficenza a favore di un progetto di prevenzione dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, che si svolgerà giovedì prossimo, alle 20.30, al Mondello Palace Hotel. Il ricavato servirà a finanziare il progetto dell’Ail ‘Ematologia in rosa’, che si occupa di sostenere la ricerca scientifica e di migliorare e creare percorsi assistenziali per un’adeguata gestione delle problematiche ematologiche nelle donne in gravidanza e in età fertile.

