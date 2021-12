rampa disabili

Santa Maria La Nova, inaugurata rampa di accesso per disabili

Oggi inaugurata la rampa di accesso per disabili alla chiesa di S. Maria La Nova, in piazza San Giacomo La Marina alla Vucciria.

23/12/2021

Si è svolta questa mattina, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e del vice sindaco Fabio Giambrone, l'inaugurazione della rampa di accesso per disabili alla chiesa di S. Maria La Nova, in piazza San Giacomo La Marina alla Vucciria. L'intervento, realizzato dagli operai del Coime, si inserisce nell’ambito del progetto I-Access, capofila il dipartimento di Architettura dell’Università in partenariato con il Comune, il Cnr di Palermo, il dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana-Soprintendenza di Palermo, l'Università di Malta, il Comune di Valletta e la società di servizi informatici Innovogy de La Valletta.

"Abbiamo appena concluso con le maestranze del Coime - dichiara Fabio Giambrone - un programma condiviso alla chiesa Santa Maria la Nova che ha previsto la realizzazione di una rampa per soggetti diversamente abili. Lo abbiamo fatto insieme all'Università di Palermo e della Soprintendenza della Regione Sicilia nell'ambito di un progetto di finanziamento. E' un segnale importante che si inserisce nei tanti interventi del centro storico e che oggi grazie l'impegno delle maestranze e dei funzionari dell'Amministrazione comunale ha raggiunto un obiettivo importante".

Per il sindaco Leoluca Orlando: "La cultura è di tutti e dev'essere per tutti. Migliorare l'accessibilità al patrimonio culturale nel centro storico della città è uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione comunale. In tal senso sono già stati realizzati diversi progetti, altri sono in via di definizione, che contribuiscono inoltre a migliorare il decoro urbano della città. Esprimo, dunque, un sentito ringraziamento alle maestranze del Coime e a tutti coloro che hanno reso possibile realizzare, in uno spirito di grande collaborazione istituzionale, questa rampa per soggetti diversamente abili perfettamente inserita nel contesto urbano e che permetterà di fruire di una delle chiese più belle di Palermo".

