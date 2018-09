patrona

Santa Rosalia, cambia la viabilità in occasione dei pellegrinaggi

Previste alcune limitazioni alla circolazione a partire già da oggi 3 settembre

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2018 - 09:41:06 Letto 354 volte

In occasione della festività di Santa Rosalia, patrona di Palermo, e in previsione dei pellegrinaggi che avvengono tra la fine del mese di agosto e la fine del mese di ottobre con partenza dalle falde di Monte Pellegrino (largo Antonio Sellerio) e arrivo alla spianata della Sacra Grotta, la polizia municipale del capoluogo ha predisposto alcune limitazioni alla circolazione stradale. Le ordinanze entreranno in vigore, a vario titolo, già da oggi 3 settembre.

In particolare, entreranno in vigore le O.D. 1024/16 e 1043/16 che prevedono:

Dalle ore 14 del 3 settembre alle ore 24 della seconda domenica del mese, e nelle settimane successive di settembre dalle ore 23 del sabato alle ore 6 della domenica

"VIA PIETRO BONANNO

tratto compreso tra via Martin L. King e la Spianata della Sacra Grotta:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia

Chiusura al transito veicolare (a partire da via Cardinale Rampolla) ad eccezione di:

Veicoli di soccorso, di emergenza, della Protezione Civile e delle Forze dell' Ordine:

Autobus di AMAT Palermo S.p.A.;

Pullman turistici e mini bus;

Veicoli dell' Ente Gestore 'Rangers d' Italia':

Veicoli del Santuario/Curia/Diocesi/Religiosi, in possesso di pass, univocamente identificabile, rilasciato dal Reggente del Santuario di Santa Rosalia;

Veicoli delle Associazioni dei volontari, accreditate. riconoscibili da apposito logotipo;

Veicoli diretti al Centro Ricerche e Studi Direzionali — Castello Utveggio:

Veicoli degli addetti al Servizio antincendio boschivo con mezzi propri;

Veicoli di servizio delle Aziende che effettuano lavori di manutenzione (R.A.P., AMAT, AMAP, A.M.G.. TIM, ecc.);

Veicoli dei Residenti:

Veicoli con a bordo diversamente abili muniti di contrassegno in corso di validità;

Veicoli dei Titolari di attività commerciali con allocazione presso la Spianata della Sacra Grotta:

Veicoli degli Operatori, Troupe e Tecnici televisivi italiani ed esteri:

Veicoli diretti al ristorante "Villa Costanza", limitatamente al tratto da e per lo stesso;

Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di ogni area nei luoghi appresso specificati:

PIAZZALE CARDINALE SALVATORE PAPPALARDO (tranne bus);

VIA P. GIORDANO CASCINI, tratto compreso tra la Spianata della Sacra Grotta e la via Monte Ercta, per consentire lo svolgimento della Fiera/Mercato annuale di Santa Rosalia;

VIA P. GIORDANO CASCINI, tratto compreso tra la via Monte Ercta ed il p.le Cardinale Salvatore Pappalardo, limitatamente al lato direzione Santuario;

SPIANATA DELLA SACRA GROTTA;

LARGO ANTONIO SELLERIO, comprese le anse;

VIA MARTIN LUTHER KING: Istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Imperatore Federico (provvedimento valido il 3 ed il 4 settembre e da adottare secondo le necessità nei giorni successivi)".

Nel mese di settembre, dopo la seconda settimana: il sabato dalle ore 14 alle ore 20, la domenica dalle ore 7 alle ore 20

"VIA PIETRO BONANNO

tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la Spianata della Sacra Grotta:

Chiusura al transito veicolare ad eccezione degli autorizzati".

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!