Sarà istituita una Giornata nazionale per i Camici Bianchi

Via libera dalla commissione Affari costituzionali del Senato alla istituzione di una Giornata nazionale per i Camici Bianchi.

28/05/2020

Sarà istituita una Giornata nazionale per i Camici Bianchi. Via libera dalla commissione Affari costituzionali del Senato, a unanimità, in sede deliberante.

La Giornata per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio di medici, infermieri, operatori, volontari in ambito sanitario nel corso della pandemia da coronavirus.

L'elenco drammatico del numero dei morti tra medici, infermieri, farmacisti durante l'emergenza per il Coronavirus è stato aggiornato tutti i giorni.

