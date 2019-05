protocollo di intesa Palermo-Cina

Scambio di docenze e contributi scientifici, Orlando riceve delegazione cinese

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto una delegazione dello ''Hunan Institute of Science & Technology'' di Yueyang City, in città per la firma di un protocollo di intesa con l'Università degli studi di Palermo.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto venerdì pomeriggio a Palazzo delle Aquile una delegazione dello "Hunan Institute of Science & Technology" di Yueyang City, in città per la firma di un protocollo di intesa con l'Università degli studi di Palermo per lo scambio di docenze e contributi scientifici.

Fra i delegati anche il professor Li Ming, segretario politico dell'università cinese e Il direttore delle relazioni internazionali dell'università il professor Chen Yu.

La delegazione è stata accompagnata dalla professoressa Giusi Tamburello, consulente del Comune di Palermo per i rapporti con la Cina.

"Dopo la visita del presidente Xi Jinping - ha dichiarato il sindaco - si intensificano i rapporti tra la realtà palermitana e le realtà cinesi sul fronte culturale e presto anche su quello dei rapporti economici e commerciali.

Una prospettiva di collaborazioni a vario livello che coinvolge diversi settori della nostra comunità, da quello accademico a quello imprenditoriale".

