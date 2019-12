isola pedonale

Scatta la maxi isola pedonale di Natale, oggi alle 14

Fino al 6 gennaio anche via Ruggero Settimo sarà vietata alle macchine creando un grande passeggiata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2019 - 09:43:11 Letto 363 volte

L’isola pedonale di Natale scatta oggi alle 14: fino al 6 gennaio anche via Ruggero Settimo sarà vietata alle macchine creando un grande passeggiata: da piazza Politeama alla stazione, dalla Cattedrale a piazza Marina.



I dissuasori anti-terrorismo in cemento saranno piazzati in piazza Politeama, subito dopo l’asse Turati-Dante. Il doppio senso tra piazza Politeama e via Dante sarà sospeso: si potrà andare solo in direzione via Dante. La polizia municipale destinerà al centro almeno 20 vigili urbani: "Uno sforzo straordinario".

Pure il percorso dei bus subirà variazioni: svolterà in via Dante, imboccherà via Brunetto Latini, via Houel, via Goethe, via Salesio Balsano, via Volturno e via Cavour. Ci vorranno ore. Lo sa bene anche l'Amat, che proverà a mandare in strada i bus snodati - capienza 120 posti - ma è già pronta a ripiegare su quelli più piccoli (80 posti) che potrebbero avere più facilità in curva. "Chiederemo alla polizia municipale di presidiare il percorso contro le doppie file", dice l'azienda del trasporto pubblico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!