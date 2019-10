mostra

''Scavare fossati - Nutrire coccodrilli'', la mostra di Zerocalcare a Palermo

Venerdì conferenza stampa di presentazione della mostra ''Scavare fossati - Nutrire coccodrilli'' ai Cantieri culturali alla Zisa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2019 - 11:28:09 Letto 448 volte

Venerdì 25 ottobre, alle ore 11.00 presso lo Spazio Zac presso i Cantieri culturali alla Zisa, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della mostra di Zerocalcare “Scavare fossati – Nutrire coccodrilli”, che recentemente ha debuttato al Maxxi di Roma, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.



Insieme all'artista Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech), saranno presenti il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, l’assessore alle CulturE e alla Partecipazione democratica, Adham Darawsha, il segretario generale della Fondazione Maxxi, Pietro Barrera e la curatrice Giulia Ferracci.



Promossa dal Servizio Musei e Spazi Espositivi del Comune di Palermo, realizzata dal MAXXI, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, e co-prodotta da Minimondi, la tappa palermitana della mostra si rinnova in un’avvolgente installazione site-specific, disegnata ad hoc da Zerocalcare per gli spazi di ZAC.



L'inaugurazione della mostra è fissata per il 25 ottobre, alle ore 18.00, e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 6 gennaio 2020.

