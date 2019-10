Sciopero

Sciopero Alitalia, voli cancellati anche a Palermo

I primi tre voli verso la Sicilia ad essere cancellati sono quelli di stasera e domani ne saranno soppressi 36.

Pubblicata il: 08/10/2019 - 15:57:56

I primi tre voli verso la Sicilia ad essere cancellati sono quelli di stasera e domani ne saranno soppressi 36. Anche negli scali dell'Isola con lo sciopero dei lavoratori della ex compagnia di bandiera ancora alle prese con l'ennesimo piano di salvataggio non mancheranno i disagi. Già stasera cancellati 14 voli fra i quali il Milano Malpensa Catania delle 21.45 (Az 1743), il Roma Fiumicino- Catania delle 20.35 (Az 1759) e il Fiumicino-Palermo delle 20.45 (Az 1789).



Domani, mercoledì 9 ottobre, lo sciopero di alcune sigle sindacali porterà in totale a 200 cancellazioni (l'elenco completo sul sito di Alitalia). Per quanto riguarda i voli da e per i due maggiori scali siciliani saranno cancellati in particolare 21 voli in arrivo e partenza fra Catania e Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna e Verona e al tri 15 fra Palermo e Fiumicino e Malpensa.

