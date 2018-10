sciopero generale

Sciopero generale venerdì 26 ottobre: stop a metro, bus, aerei, treni ma anche scuola e sanità

Sciopero generale e nazionale in programma per domani venerdì 26 ottobre 2018, proclamato dalle organizzazioni sindacali Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas.

Uno sciopero generale e nazionale è in programma per domani venerdì 26 ottobre 2018, proclamato dalle organizzazioni sindacali Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas di tutti i settori pubblici e privati. Durerà per tutte le 24 ore della giornata, anche se con modalità diverse da servizio a servizio. Lo sciopero riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, ma anche la scuola e tutte le altre categorie di lavoratori pubblici e privati.

Anche la Polizia Municipale rende noto che potrebbero esserci possibili disagi alla circolazione per l’adesione del proprio personale.

Saranno assicurati i servizi pubblici essenziali.

