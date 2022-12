Sciopero trasporti

Sciopero generale venerdì due dicembre: possibili disagi per chi viaggia in treno, metro e bus

Partito alle 21 di ieri sera durerà fino alla stessa ora di oggi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2022 - 08:04:11 Letto 766 volte

Possibili disagi oggi per chi viaggia in vista dello sciopero proclamato dai sindacati di base. Stop, cancellazioni e rallentamenti potrebbero interessare treni, aerei e bus ma la protesta si estende anche ad altri comparti del settore privato e pubblico. I disagi potrebbero durare dalle 21 di giovedì alle stessa ora di venerdì.

Trenitalia, fa sapere che, "Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre 2022", spiega una nota. "Saranno garantiti anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili modifiche al programma dei treni".

Sono previste manifestazioni in molte città con le concentrazioni principali a Roma in via XX settembre dalle 10, e a Milano, di fronte Assolombarda, in via Pantano. Anche in cortei e presidi si svolgeranno a Catania in piazza Cavour, a Palermo in piazza Orlando, ad Acate (Ragusa).

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!