sciopero

Sciopero nazionale trasporti, Amat scarsa adesione

Adesione del 10 per cento allo sciopero nazionale del trasporto pubblico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2019 - 13:17:40 Letto 374 volte

Su120 autobus in servizio nelle linee dell’Amat, l’azienda locale di trasporto, soltanto dodici risultano rientrate in rimessa nell’orario di punta (alle 12), il 10 per cento.

Sei su dieci sono stati i tram che hanno svolto regolare servizio (2 su 4 nella linea 1, 1 su 2 nella linea 2, 1 su 2 nella linea 4).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!