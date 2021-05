Piano Estate 2021

Scuola, 3,5 milioni a Palermo per il Piano Estate 2021

L'elenco delle scuole di Palermo e dei finanziamenti per il Piano Estate 2021.

Pubblicata il: 31/05/2021

150 milioni per tutto il territorio nazionale, di cui 3,5 milioni per Palermo e provincia. È il finanziamento del Ministero dell’Istruzione per il Piano Scuola Estate 2021.

“Sono somme che serviranno a potenziare l’offerta formativa extra curricolare dei nostri studenti - dice la deputata M5S, Roberta Alaimo - e che in periodo post Covid saranno ancora più utili perché funzionali a favorire l’inserimento degli studenti al prossimo anno scolastico dopo un 2020/21 particolarmente difficile”.

Di seguito l’elenco delle scuole di Palermo:

I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO PIAZZA" 53.981,97 IM REGINA MARGHERITA 44.082,98 BENEDETTO CROCE 36.092,94 CPIA PALERMO 1 35.423,82 LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" 34.597,27 IS "MAJORANA" 33.534,55 ITI VITTORIO EMANUELE III 32.904,80 MELI 31.507,52 I.C.S " MATTARELLA -BONAGIA" 30.267,69 GALILEI 29.303,37 PIO LA TORRE 27.689,62 NINNI CASSARA 27.492,82 I.C. VITTORIO EMANUELE III -PA 25.701,95 MARCO POLO 24.580,20 I.I.S.S. " GIOENI - TRABIA " 24.521,16 MANERI INGRASSIA-DON MILANI 24.383,40 I.C. SCINA'/COSTA -PA 23.537,16 LICEO SCIENZE UMANE E LING. "D. DOLCI" 23.478,12 A. VOLTA 23.379,72 UMBERTO I 22.848,37 I.C. UDITORE /SETTI CARRARO -PA 22.513,81 I.C. GIOVANNI XXIII /PIAZZI -PA 22.297,33 I.C. POLITEAMA -PA 21.923,41 D.D. PARTANNA MONDELLO - PA 21.825,01 D.D. N. GARZILLI - PA 21.746,29 I.C. GIUSEPPE SCELSA -PA 21.746,29 GARIBALDI 21.392,05 I.C. ALBERICO GENTILI -PA 21.313,33 I.C. I. FLORIO - S. LORENZO -PA 21.254,29 P.BORSELLINO 20.880,38 D.D. MONTI IBLEI - PA 20.801,66 DE COSMI 20.801,66 D.D. A. DE GASPERI - PA 20.762,30 I.C. ABBA /ALIGHIERI -PA 20.683,58 I.C. SPERONE / PERTINI -PA 20.683,58 I.C. M.RAPISARDI /GARIBALDI -PA 20.388,38 I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PA 20.329,34 I.C. LUIGI CAPUANA -PA 20.289,98 I.C.PEREZ-M.TERESA DI CALCUTTA 20.171,90 I.C. L.DA VINCI /G.CARDUCCI -PA 19.935,74 E. MEDI 19.916,06 DAMIANI ALMEYDA - FRANCESCO CRISPI 19.699,58 ALBERT EINSTEIN 19.679,90 PUBLIO VIRGILIO MARONE 19.424,06 I.C. GIOTTO /CIPOLLA 18.971,43 ISTITUTO SUPERIORE STATALE MARIO RUTELLI 18.892,71 I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA 18.676,23 I.C. MAREDOLCE - PA 18.400,71 I.C. MICHELANGELO BUONARROTI-PA 18.302,31 VITTORIO EMANUELE II 18.302,31 I.C. RITA LEVI MONTALCINI -PA 18.243,27 E ASCIONE 18.223,59 F. FERRARA 17.829,99 I.C. CRUILLAS -PA 17.810,31 I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA 17.751,27 FINOCCHIARO APRILE 17.377,35 D.D. E. SALGARI - PA 17.239,59 D.D. A. GABELLI - PA 17.200,23 F.PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH) 17.200,23 V.RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - F.PARLATORE 17.082,16 L.EINAUDI-PARETO 16.629,52 I.C. G. MARCONI -PA 16.413,04 I.C. BOCCADIFALCO/TOMASI DI L. 16.334,32 I.C. ANTONIO UGO -PA 16.196,56 LICEO ARTISTICO STATALE " E. CATALANO " 16.039,12 I.C. GIUSEPPE VERDI -PA 15.743,92 CESAREO G.A. 15.645,52 I.C. PADRE PINO PUGLISI-PA 15.586,48 D.D. RAGUSA MOLETI - PA 14.681,21 D.D. TOMASELLI - PA 14.523,77 I.C. G.A.COLOZZA /BONFIGLIO-PA 14.445,05 D.D. ROSOLINO PILO - PA 14.366,33 I.C PRINCIP. ELENA DI NAPOLI-PA 14.287,61 I.C. SFERRACAVALLO /ONORATO -PA 14.267,93 ERNESTO BASILE 14.071,13 D.D. E. DE AMICIS - PA 14.051,45 I.C. LOMBARDO RADICE -PA 13.953,05 I.C. MANTEGNA /BONANNO -PA 13.874,33 DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI 13.834,97 I.C. ANTONINO CAPONNETTO -PA 13.815,29 I.C. G. E. NUCCIO -PA 13.638,17 GRAMSCI ANTONIO 13.500,41 I.C. FALCONE /FONDO RAFFO -PA 13.421,69 I.C. AMARI/RONCALLI/FERRARA-PA 13.362,65 I.C. RITA ATRIA -PA 13.342,97 PECORARO ANTONINO 13.342,97 SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO 13.323,29 I.C. RUSSO / RACITI - PA 13.224,89 I.C. RENATO GUTTUSO -PA 13.165,85 I.C. G. DI VITTORIO -PA 12.929,70 I.C. LEONARDO SCIASCIA-PA 12.831,30 I.C. L.PIRANDELLO/B. ULIVIA -PA 12.713,22 S.M.S. RAIMONDO FRANCHETTI 12.713,22 I.C. SILVIO BOCCONE -PA 12.614,82 I.C. GIULIANA SALADINO - PA 12.595,14 D.D. F. ORESTANO - PA 12.457,38 CONVITTO NAZIONALE- G. FALCONE 12.083,46 D.D. E. ARCULEO - PA 11.945,70 D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA 11.807,94 LEONARDO DA VINCI 11.197,86 D.D. NAZARIO SAURO - PA 11.158,50 BORGESE-XXVII MAGGIO 10.922,35 D.D. ALESSANDRA SIRAGUSA - PA 10.686,19 EDUCANDATO MARIA ADELAIDE 10.450,03 I.C. ARENELLA -PA 9.761,23 I.C. KAROL WOJTYLA -PA 9.466,03 LIC.CLASS. ANNESSO EDUCANDATO M.ADELAIDE 5.431,65 LC CL.ANNESSO CONV.NAZ. G.FALCONE 2.086,07

