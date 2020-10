scuola

Scuola a Palermo, M5S: ''In arrivo 80 mila euro per digitalizzazione''

Il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata.

“Con l’emergenza Covid si è reso necessario fare ciò che in tanti anni non era stato fatto per i nostri studenti ovvero fornire alle scuole gli strumenti per puntare sul digital. A livello nazionale il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, fondi che permetteranno l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila strumenti per le connessioni. Alle scuole secondarie di secondo grado andranno inoltre ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi. Per quanto riguarda Palermo e provincia, le scuole del capoluogo siciliano riceveranno circa 80 mila euro”. Lo dichiararono le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

Di seguito l’elenco delle scuole e i relativi fondi stanziati.

IS G. UGDULENA 2.277,00 € MANDRALISCA 1.500,00 € UGO MURSIA 1.500,00 € Emanuele Basile - Mario D'aleo 1.500,00 € IS DON G. COLLETTO 1.500,00 € IS "MAJORANA" 3.000,00 € "G. SALERNO" 1.500,00 € ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI 1.500,00 € JACOPO DEL DUCA - DIEGO BIANCA AMATO 1.500,00 € F. FERRARA 2.277,00 € ISTITUTO SUPERIORE STATALE MARIO RUTELLI 2.277,00 € E ASCIONE 2.277,00 € DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI 1.500,00 € V.RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - F.PARLATORE 1.500,00 € ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO 1.500,00 € I.I.S.S. " GIOENI - TRABIA " 2.277,00 € L.EINAUDI-PARETO 1.500,00 € PIO LA TORRE 2.277,00 € I.I.S. G. D'ALESSANDRO 2.277,00 € MELI 3.000,00 € GARIBALDI 2.277,00 € UMBERTO I 2.277,00 € DE COSMI 2.277,00 € IM REGINA MARGHERITA 3.000,00 € LICEO SCIENZE UMANE E LING. "D. DOLCI" 2.277,00 € NINNI CASSARA 2.277,00 € GALILEI 2.277,00 € LICEO SCIENTIFICO STATALE "S.CANNIZZARO" 3.000,00 € ERNESTO BASILE 1.500,00 € LS SANTI SAVARINO 2.277,00 € I.C. DI II GRADO "SAVERIA PROFETA" 1.500,00 € LICEO SCIENTIFICO STATALE NICOLO'PALMERI 1.500,00 € P.BORSELLINO 2.277,00 € I.P.S.S.E.O.A. "PIETRO PIAZZA" 3.000,00 € S.D'ACQUISTO BAGHERIA 1.500,00 € "DON LUIGI STURZO" 2.277,00 € CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1.500,00 € MARCO POLO 2.277,00 € GIOVANNI FALCONE 1.500,00 € EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE 1.500,00 €

