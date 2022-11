mensa scuola

Scuola, al via il servizio di mensa scolastica in 54 plessi del Comune di Palermo

''Importante anche nel contrasto alla dispersione scolastica'', ha detto Tamajo, assessore all'Istruzione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2022 - 17:49:28 Letto 780 volte

Avrà inizio il prossimo lunedì, 7 novembre 2022, il servizio di refezione scolastica rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed al personale scolastico (Collaboratori comunali ed Insegnanti Statali) aventi diritto al pasto.



La gara trimestrale per l’affidamento del servizio è stata aggiudicata alla società COT Ristorazione.



Ad oggi il servizio è stato richiesto da cinquantaquattro plessi scolastici e, in relazione ai dati degli anni precedenti, si presume una media di circa 2000 pasti al giorno. Oltre a quello standard, sono stati elaborati menù per le diete speciali che rispondono ad esigenze religiose, etiche o di salute. La novità di quest’anno è l’introduzione anche del menù vegano.

«Siamo felici per questo inizio che rappresenta un passo in avanti verso il miglioramento dei servizi rivolti alle scuole della città», dichiara l'assessore all'Istruzione Aristide Tamajo. «Il servizio di refezione, oltre a garantire i pasti a studenti e studentesse, ha un importante ruolo anche nel contrasto alla dispersione scolastica».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!