Scuola, al via le iscrizioni per gli asili nido comunali per l'anno scolastico 2023/2024

Per lo stesso periodo e con le stesse modalità, sono aperte le iscrizioni agli asili nido e ai micronidi privati convenzionati con il Comune di Palermo.

A partire da oggi fino al 28 febbraio 2023 sono aperte le domande di iscrizione, riconferma e trasferimento riguardanti gli asili nido comunali per l’anno scolastico 2023/2024. Per lo stesso periodo e con le stesse modalità, sono aperte le iscrizioni agli asili nido e ai micronidi privati convenzionati con il Comune di Palermo.



Potranno accedere i bambini e le bambine fino a 36 mesi non compiuti alla data del 1 settembre 2023 e i nascituri, qualora il parto avvenga entro e non oltre il 31 luglio 2023, il cui nucleo familiare sia residente nel Comune di Palermo. Possono presentare istanza d’iscrizione anche i non residenti, purché svolgano l’attività lavorativa nel Comune di Palermo.



I genitori possono presentare una sola domanda d’iscrizione al nido/micronido relativamente alla Circoscrizione in cui:



A- risiede il nucleo familiare (entrambi i genitori, un genitore, un tutore o affidatario);



B- almeno un genitore vi presti attività lavorativa;



C- risiedono i nonni;



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online ed esclusivamente con SPID o CIE dai genitori o da chi esercita la potestà sul minore, tramite il sito web Portale Scuola (accendendo dalla homepage alla sezione “Servizi online” e poi cliccando su “Entra”).



La domanda d’iscrizione deve essere effettuata allegando il modello ISEE con scadenza 31/12/2023, riguardante entrambi i genitori (anche nel caso in cui gli stessi non siano conviventi, ma ci sia il riconoscimento del minore da parte del genitore non coabitante).

