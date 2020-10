scuola

Scuola, assegnate nuove aule all'Istituto Piazzi-Giovanni XXIII

Sono stati consegnati questa mattina gli spazi aggiuntivi assegnati dal Comune di Palermo all'Istituto comprensivo Piazzi-Giovanni XXIII per fare fronte alla carenza di aule.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2020 - 13:53:51 Letto 351 volte

Sono stati consegnati questa mattina gli spazi aggiuntivi assegnati dal Comune di Palermo all'Istituto comprensivo Piazzi-Giovanni XXIII per fare fronte alla carenza di aule del plesso Trieste. Alcune locali e il piccolo giardino, che si trovano in via Libertà 74/b, ospiteranno le classi della scuola dell'infanzia nel rispetto del distanziamento previsto dai Protocolli anti-Covid.



Alla presenza dell’assessora alla Scuola, Giovanna Marano, del presidente dell'Ottava Circoscrizione, Marco Frasca Polara, di Francesco Triscari, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale, e della dirigente scolastica, Aurelia Patanella, è avvenuta la consegna formale delle chiavi. I locali saranno immediatamente fruibili e, dopo l'installazione degli arredi, bambine e bambini potranno tornare in presenza.



“La consegna degli immobili individuati per le scuole cittadine proseguirà nei prossimi giorni – afferma il sindaco Leoluca Orlando - e permetterà finalmente a tutte e a tutti di affrontare con stabilità un anno scolastico impegnativo in un momento in cui il distanziamento previsto dai Protocolli è più che mai indispensabile”.



“L'assegnazione dei locali - aggiunge l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano - rappresenta il passaggio conclusivo nel lungo percorso che ha visto impegnati in questi mesi l’Area scuola del Comune, l'Ufficio scolastico regionale e i dirigenti scolastici con l'obiettivo di assicurare ad alcune centinaia di bambine, bambini e adolescenti di avere finalmente le 'loro' classi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!