Scuola, avviate le istanze per la fornitura di borse di studio e libri di testo per via telematica

L'Area Scuola del Comune di Palermo ha incaricato la Sispi di acquisire le istanze per la fornitura di borse di studio e libri di testo per via telematica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2020 - 16:16:24 Letto 417 volte

"Al fine di ridurre al minimo indispensabile le attività che comportano contatto con il pubblico per contenere la diffusione del Covid 19, su mia sollecitazione, l’Area Scuola del Comune di Palermo ha incaricato la Sispi di acquisire le istanze per la fornitura di borse di studio e libri di testo per via telematica. Si è già ricevuto riscontro positivo dalla partecipata che sta attivando la procedura che consentirà agli aventi diritto di presentare le domande per i contributi in questione, nell’ambito della sezione on line del Portale della Scuola. Un innovativo e importante risultato ottenuto per salvaguardare la salute dei cittadini e scaturito a seguito di una richiesta inoltrata allo stesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cruillas".

Lo dichiara il consigliere comunale Massimiliano Giaconia di Avanti Insieme.

