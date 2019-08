scuola

Scuola dell'Infanzia, al via le domanda per inserimento Graduatorie

Possono essere presentate le domande per l'inserimento nella Graduatoria delle supplenze nelle Scuole dell'Infanzia Comunali per gli anni scolastici 2019/2022.

Si comunica cha a far data da oggi ed entro il 10/09/2019 possono essere presentate le domande per l’inserimento nella Graduatoria generale per il conferimento delle supplenze nelle Scuole dell’Infanzia Comunali per gli anni scolastici 2019/2022.



Le istanze dovranno essere inviate all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - Servizio Attività Rivolte All’Infanzia – via Notarbartolo, 21/A – 90144 Palermo, a mezzo Racc. R.R.(farà fede la data del timbro postale), o a mezzo pec all’indirizzo servizinfanzia@cert.comune.palermo.it, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizinfanzia@comune.palermo.it, debitamente sottoscritte e corredate della copia del documento di riconoscimento.

