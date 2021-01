alunni disabili

Scuola dell'infanzia, contributo per ammissione gratuita dei disabili

Presentazione istanze di ammissione al contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilitą certificata ovvero di disagiate condizioni economiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2021 - 16:30:00 Letto 388 volte

Le scuole dell’infanzia paritarie del Comune di Palermo di cui all’elenco allegato alla circolare n.12 del 30 dicembre 2020, emanata dal Dipartimento dell’Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio presso l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, sono invitati a presentare le istanze di ammissione al contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche



La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 31 marzo prossimo, mentre il cosiddetto “modello P.3”, vale a dire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta dal genitore del bambino accolto gratuitamente alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, dovrà pervenire entro il 31 luglio 2021.



L’avviso per la presentazione delle istanze, la circolare sopra citata, l’elenco delle scuole, le modalità per la presentazione delle domande e la modulistica sono pubblicati qui.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!