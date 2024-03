Scuola e sport

Scuola e sport, Ferrandelli: ''L'iniziativa 'Calcio è un gioco da ragazze' non è solo un messaggio di inclusione''

''Un segnale chiaro di come la società e la città debbano sempre più aprirsi e abbattere ogni forma di stereotipo o pregiudizio'', ha dichiarato l'assessore alle politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli.

08/03/2024

"Che bello poter vivere l’8 marzo così, in piazza Magione, in mezzo a tantissime atlete donna. Già, perché il “calcio è un gioco da ragazze”. In questa giornata, come assessore alle politiche giovanili, ho voluto rilanciare il valore di questa iniziativa promossa dall’FC Palermo e rivolta alle scuole del territorio.

Quello lanciato oggi non è solo un messaggio di inclusione nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne, ma anche un segnale chiaro di come la società e la città debbano sempre più aprirsi e abbattere ogni forma di stereotipo o pregiudizio. Farlo attraverso lo sport che da sempre è veicolo di socialità è davvero una scelta vincente".



Lo ha dichiarato l'assessore alle politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli.

Fonte: Comune di Palermo

