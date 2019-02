buoni libri

Scuola, erogazioni buoni libri: domande fino al 22 marzo

Le istanze per la richiesta di contributo dovranno essere presentate esclusivamente presso l'Istituzione scolastica frequentata, entro e non oltre il 22 marzo prossimo.

Il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, con circolare n. 3 del 13 febbraio scorso, ha attivato le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.



A questo link è possibile reperire sia la circolare che il modulo per l’istanza.

