Scuola: Formazione e Open School alla scuola Sperone-Pertini

Si è conclusa oggi una due giorni di scuola aperta al territorio con laboratori digitali e creativi per famiglie, bambine e bambini 0/6 anni ed oltre, presso l'I.C.S. "Sperone-Pertini".



Ieri si è tenuto un workshop di formazione per insegnanti, educatori e genitori, coordinato dagli operatori della Fondazione Reggio Children, con un particolare focus sull’atelier digitale; luogo di interconnessioni inedite per la valorizzazione dei processi creativi delle bambine, dei bambini e degli adulti, mentre oggi si è svolto un Open School per genitori, bambine e bambini per costruire relazioni e condividere esperienze educative innovative con la partecipazione ai laboratori creativi.



L' iniziativa di promozione educativa e territoriale fa parte delle attività previste dal Progetto FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti, finanziato dall'Impresa Sociale Con i Bambini, cui capofila è la Fondazione Reggio Children, al quale hanno aderito 4 amministrazioni comunali, Reggio Emilia, Napoli, Teramo e Palermo, con l’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini”.



FA.C.E. da spazio alla partecipazione dei genitori ed associazioni che operano nel territorio della II circoscrizione, quali Cuore che vede e Nuovamente ed il Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia.

“Al progetto – commenta l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano - abbiamo partecipato e contribuito con grande interesse come Assessorato alla Scuola per potenziare e ampliare i servizi educativi per la fascia 0/6 e soprattutto per costruire nel territorio volani relazionali ed educativi insieme ai genitori”.

Per il sindaco Leoluca Orlando si tratta di "un'altra splendida iniziativa che conferma la vitalità della scuola e la sua centralità nei percorsi di sviluppo della nostra comunità. Un'altra iniziativa che conferma come insegnanti e personale della scuola sono protagonisti del cambiamento".

