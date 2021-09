scuola

Scuola, il saluto di Orlando e Marano agli studenti palermitani

Il sindaco Orlando e l'assessora Marano hanno augurato un buon anno scolastico a tutti gli studenti e al personale docente e non docente in occasione del primo giorno dell'attività didattica 2021-2022.

Pubblicata il: 16/09/2021

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano questa mattina hanno augurato buon anno scolastico a tutti gli studenti e al personale docente e non docente in occasione del primo giorno dell'attività didattica 2021-2022, scegliendo di far visita, in rappresentanza di tutti gli Istituti, al Wojtyla-Arenella e all'Istituto Tecnico Superiore Alessandro Volta nel quartiere di Brancaccio.



"È una grande gioia poter manifestare insieme, dopo più di un anno vissuto a distanza, la felicità di questo momento - ha detto il sindaco Leoluca Orlando -. La scuola è il luogo nel quale si diventa cittadini attivi, si manifesta libertà, si costruisce futuro. Voi tutti - ha proseguito Orlando - non dimenticherete questo momento che siete chiamati a vivere in pienezza. A tutti voi auguro buon anno scolastico".

"Avere fiducia" - è questo il messaggio rivolto alle alunne/i dall'assessora Marano -. "Il Covid ci ha insegnato che la scuola in presenza è un dono che dobbiamo riconoscere, un dono che offre la possibilità di apprendere insieme per riconoscersi come comunità. Questa nuova istituzione scolastica Wojtyla-Arenella rappresenta, inoltre, la rinascita di un Istituto Comprensivo che esprime anche il rapporto profondo della città con il mare".

