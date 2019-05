ufficio scolastico regionale

Scuola, in pensione la Direttrice Altomonte, Orlando: ''MIUR nomini al più presto successore''

Un saluto di ringraziamento del sindaco alla dirigente che ha guidato l'ufficio scolastico regionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2019 - 15:46:38 Letto 360 volte

Il Sindaco Leoluca Orlando ha rivolto un saluto di ringraziamento ed apprezzamento alla direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Maria Luisa Altomonte, andata recentemente in pensione.

"In questi anni, anche grazie al lavoro fatto dall'USR, si è sempre più rafforzato il legame fra la scuola è le nostre comunità; si è rafforzato il ruolo della scuola come elemento fondamentale dei percorsi di cittadinanza attiva e costruzione dei diritti per tutti e per tutte.

Anche per questo è necessario che il Ministero nomini al più presto un successore che garantisca la piena funzionalità di un ufficio fondamentale nel sistema scolastico ed educativo regionale e per i rapporti che questo interesse con le istituzioni e gli enti locali."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!