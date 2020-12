scuola

Scuola, M5S: ''Arrivati nuovi banchi e sedie in Sicilia. A Palermo 123 mila banchi e quasi 10 mila sedute innovative''

Sono 123.080 i nuovi banchi consegnati alle scuole di Palermo e 9.788 le sedute innovative.

“Sono 123.080 i nuovi banchi consegnati alle scuole di Palermo e 9.788 le sedute innovative. La distribuzione è stata completata in tutta la Sicilia grazie all’intervento del Governo nazionale che ha investito sul rinnovamento della scuola come non accadeva da decenni”. Lo dichiarano le deputate alla Camera del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso.

Di seguito l’elenco completo relativo alle scuole della Sicilia, provincia per provincia.

Agrigento: 3475 Sedute Innovative e 28074 Banchi;

3475 Sedute Innovative e 28074 Banchi; Caltanissetta: 2048 Sedute Innovative e 23007 Banchi;

2048 Sedute Innovative e 23007 Banchi; Catania: 10872 Sedute Innovative e 85825 Banchi;

10872 Sedute Innovative e 85825 Banchi; Enna: 9766 Banchi e 1322 Sedute Innovative;

9766 Banchi e 1322 Sedute Innovative; Messina: 49432 Banchi e 5084 Sedute Innovative:

49432 Banchi e 5084 Sedute Innovative: Palermo: 9788 Sedute Innovative e 123080 Banchi;

9788 Sedute Innovative e 123080 Banchi; Ragusa: 13100 Banchi e 2010 Sedute Innovative;

13100 Banchi e 2010 Sedute Innovative; Siracusa: 34275 Banchi e 3921 Sedute Innovative;

34275 Banchi e 3921 Sedute Innovative; Trapani: 26323 Banchi e 3171 Sedute Innovative.

