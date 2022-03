maltempo Palermo

Scuola Oberdan danneggiata dal vento, Trizzino: ''Inaugurazione nuovo campo rinviata''

Rinviata l'inaugurazione dello spazio polifunzionale donato alla scuola Oberdan di Palermo dal M5S Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/03/2022 - 11:47:47 Letto 697 volte

“Questa mattina avremmo dovuto inaugurare lo spazio polifunzionale che il M5S Sicilia ha donato alla scuola Oberdan di Palermo, dotando il campo di basket del plesso dell’Istituto comprensivo Maredolce - utilizzabile per svariate altre discipline sportive - e l'area adiacente di una nuova pavimentazione in materiale plastico di riciclo antiscivolo di ultima generazione. Una struttura che permetterà agli alunni e ai ragazzi dei quartieri Oreto, Stazione e Guadagna di godere di una zona nel cortile dell’istituto scolastico per praticare sport all’aria aperta. Lo spazio è stato rinnovato con le restituzioni degli stipendi dei portavoce regionali e rientra nel quadro delle numerose attività che il M5S Sicilia compie regolarmente ormai da quasi dieci anni.

A causa del forte vento della scorsa notte, purtroppo parti del plesso Maredolce che ospita la sede centrale dell’istituto sono state danneggiate e dunque siamo stati costretti a posticipare l’inaugurazione.

A nome del M5S Sicilia esprimo al dirigente scolastico, alle insegnanti e ai giovani alunni la mia solidarietà e la disponibilità del gruppo parlamentare regionale a intervenire qualora fosse necessario”.

Lo dichiara Giampiero Trizzino, deputato regionale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Ambiente all’Ars, che ha finanziato parzialmente la struttura con somme restituite dalle proprie indennità parlamentari.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!