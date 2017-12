scuole

Scuola, restituite al territorio le strutture educative ''Aquilone'' e ''Topolino''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2017 - 13:55:11 Letto 469 volte

È stata restituita al territorio dell’ottava circoscrizione la struttura educativa “Aquilone” di via Maggiore Toselli 85/A. La struttura, un tempo utilizzata come asilo nido, è stata riaperta per l’anno scolastico 2017/2018 come Spazio Gioco antimeridiano (ore 8.00/13.00) a gestione diretta; il servizio a carattere educativo e ludico è rivolto a bambini in età compresa fra 18 mesi e 3 anni.

Lo Spazio Gioco per bambini "Aquilone" accoglie minori da 18 mesi a 3 anni che sono tutelati da provvedimenti amministrativi, selezionati dalle lista di attesa dei due asili nido presenti nell'ottava circoscrizione, "Tom & Jerry" e "Rallo". Lo Spazio Gioco accoglie 13 bambini. La riapertura dello Spazio "Aquilone" segue di alcuni giorni quella dell’asilo nido “Topolino” di Via Eugenio l’Emiro n. 152, nella V circoscrizione, dopo alcune opere di riqualificazione. L'utenza dell'asilo nido "Topolino" è costituita da bambini della fascia d'età, da zero a tre anni, inseriti nelle graduatorie delle iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018, effettuate nel mese di gennaio 2017. L'asilo nido "Topolino" accoglie 38 bambini.

“Esprimo apprezzamento per la riqualificazione di due luoghi – ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando - in cui è possibile coniugare la crescita culturale ed il divertimento dei nostri bambini".

