disabilità scuola

Scuola, scorrimento graduatorie assistenza specialistica: a Palermo superato il 70% della copertura del servizio

Altri 22 professionisti chiamati al secondo incarico hanno dato la loro disponibilità, firmando l'atto di adesione, facendo superare il 70% della copertura del servizio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2021 - 14:57:07 Letto 403 volte

Anche stamattina sono stati operativi gli sportelli per velocizzare lo scorrimento delle graduatorie per l'assistenza specialistica, dedicata ad alunne e alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della primaria e secondaria di primo grado, statali.

Stamani, infatti, altri 22 professionisti chiamati al secondo incarico hanno dato la loro disponibilità, firmando l'atto di adesione, facendo superare il 70% della copertura del servizio.

Tra domani pomeriggio e giovedì mattina, sono convocati centinaia di professionisti per verificare la disponibilità ad un terzo incarico.

Da giovedì in poi sarà pubblicato un nuovo avviso, con carattere straordinario e valevole solo per l'anno scolastico in corso, al fine di ricoprire gli incarichi rimasti scoperti dall'esaurimento della graduatoria attualmente in vigore.

«Il servizio di assistenza specialistica – dichiara l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano - è decisivo nel processo di inclusione scolastica e come tale verrà garantito ad alunne e alunni che ne hanno diritto,come negli anni precedenti. Gli uffici stanno assicurando, con impegno e sollecitudine, gli interventi idonei a completare il conferimento degli incarichi con tempi rapidi nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!