Prof. Elio Cardinale

S.E. Marie-Luise Coleiro-Preca e il pro.f Elio Cardinale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/03/2018 - 19:12:36 Letto 347 volte

Il Prof. Adelfio Elio Cardinale, Presidente della “Società Italiana di Storia della Medicina” è stato ricevuto a La Valletta da S.E. Marie-Luise Coleiro-Preca – Presidente della Repubblica di Malta – a Palazzo “San Anton in Attard”, sede istituzionale della Presidenza.

Il Prof. Cardinale – a nome della Società – ha invitato S.E. Coleiro-Preca a venire in visita in Sicilia, nelle città di Palermo e Catania, per essere insignita di attestazioni e riconoscimenti, che intendono premiare una personalità che si è distinta nei Suoi alti uffici e nella vita per nobili finalità.

Tra le onorificenze va citato il Premio internazionale “Virdimura”, intestato alla memoria della prima “dottoressa-medichessa” d’Italia, abilitata nel XIV secolo, vanto e primato della sanità siciliana.

La Presidente ha accettato e sarà in Sicilia l’11 e il 12 giugno 2018.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!